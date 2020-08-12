Dershaneler ne zaman açılacak? Dershanelerin açılacak mı, tarih verildi mi?

Dershanelerin açılış tarihi öğrenciler ve velilerin gündeminden düşmüyor. En son yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020- 2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğunu açıklamıştı. YKS, LGS, KPSS gibi sınavlara hazırlanan öğrenciler dershanelerin açılma durumuna ilişkin açıklama bekliyor. Peki Dershaneler ne zaman açılacak? Dershaneler açılacak mı, tarih verildi mi?
31 Ağustos'ta okulların açılma kararının alınmasıyla birlikte dershanelerin açılma tarihi merak edilmeye başlandı. Dershanelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. Konuya yönelik araştırmalar sürerken resmi kaynaklardan açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Dershanelerin açılma duruma ilişkin henüz net bir bilgi yok.
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020- 2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.
Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.' dedi.
Bir gazetecinin 'Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?' sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.