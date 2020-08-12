Dershaneler ne zaman açılacak? Dershanelerin açılacak mı, tarih verildi mi?

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ne zaman açılacak? Dershanelerin açılacak mı, tarih verildi mi?

Okulların açılış tarihine kısa süre kala merak edilmeye başlandı. LGS, YKS ve KPSS gibi sınavlara hazırlanan adaylar resmi kurumlardan açıklama bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim dönemi için Bilim Kurulu Toplantısı'nda konunun ele alındığını belirttiği duyurulmuştu. Buna göre; ne zaman açılacak? Dershanelerin açılacak mı, tarih verildi mi?

Giriş Tarihi: 12.8.2020 11:32 ABONE OL
Dershaneler ne zaman açılacak? Dershaneler açılacak mı, tarih verildi mi?

öğrenciler ve velilerin gündeminden düşmüyor. En son yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020- 2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğunu açıklamıştı. YKS, LGS, KPSS gibi sınavlara hazırlanan öğrenciler dershanelerin açılma durumuna ilişkin açıklama bekliyor. Peki ne zaman açılacak? , tarih verildi mi?

DERSHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

31 Ağustos'ta okulların açılma kararının alınmasıyla birlikte dershanelerin açılma tarihi merak edilmeye başlandı. Dershanelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. Konuya yönelik araştırmalar sürerken resmi kaynaklardan açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

Dershaneler ne zaman açılacak? Dershaneler açılacak mı, tarih verildi mi?

DERSHANELER NE ZAMAN AÇILACAK, TARİH BELLİ OLDU MU?

Dershanelerin açılma duruma ilişkin henüz net bir bilgi yok.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020- 2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ NİHAİ AŞAMADA

Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Dershaneler ne zaman açılacak? Dershaneler açılacak mı, tarih verildi mi?

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.' dedi.

Bir gazetecinin 'Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?' sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.

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Dershaneler ne zaman açılacak? Dershanelerin açılacak mı, tarih verildi mi?
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