DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2020: ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

9 Ağustos tarihinde gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından gözler DGS sınav sonuçlarına çevrildi. İyi bir üniversitede dört yıllık eğitim almak isteyen öğrenciler DGS soruları ve cevaplarının yüzde 10'luk kısmına erişim sağlarken ÖSYM soruların tamamının görülmesi için AİS şifreleriyle giriş yapılması gerektiğini belirtti. 2 yıllık ön lisans programlardan 4 yıllık fakültelere geçme fırsatı yakalamak için sınav sonuçları sorgulanıyor. Peki DGS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınlandığı 2020 takvimine göre DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Lisans programlarına geçiş için kullanılacak sınavın sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak.