E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ekranı! E Okul VBS giriş ile lise boş kontenjanlar sorgulama

Bir milyonu aşkın adayın heyecanla beklediği açıklama dün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih sonuçlarının erişime açıldığını belirtti. Bu açıklamaların ardından sonuçları sorgulamak isteyen adaylar e okula akın ederken, ek tercihler öncesi lise boş kontenjanlar listesi de yayınlandı. Öğrenciler ve veliler E okul öğrenci giriş ekranı üzerinden lise boş kontenjanlar listesine bun başlık altından doğru erişim sağlayabilecek. Peki, E Okul VBS öğrenci giriş ile lise nakil başvurusu ve boş kontenjanlar sorgulama nasıl yapılır?

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile işlemlerinizi yapmak ve aradığınız bilgilere erişmek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak öğrenci numaranız ve TC kimlik numaranızı doğru şekilde giriniz.