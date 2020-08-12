E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ekranı! E Okul VBS giriş ile lise boş kontenjanlar sorgulama

Bir milyonu aşkın adayın heyecanla beklediği açıklama dün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih sonuçlarının erişime açıldığını belirtti. Bu açıklamaların ardından sonuçları sorgulamak isteyen adaylar e okula akın ederken, ek tercihler öncesi lise boş kontenjanlar listesi de yayınlandı. Öğrenciler ve veliler E okul öğrenci giriş ekranı üzerinden lise boş kontenjanlar listesine bun başlık altından doğru erişim sağlayabilecek. Peki, E Okul VBS öğrenci giriş ile lise nakil başvurusu ve boş kontenjanlar sorgulama nasıl yapılır?
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile işlemlerinizi yapmak ve aradığınız bilgilere erişmek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak öğrenci numaranız ve TC kimlik numaranızı doğru şekilde giriniz.
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 17-21 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 24 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.
Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos 2020'de başlayacak. Lise kayıt işlemleri ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Nakil süreci 26 Ağustos'a kadar devam edece
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
10 Ağustos Kabine Toplantı'sının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların durumu ile ilgili açıklamalarda bulunmadı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar ne zaman açılacak sorusuna ve detaylara yönelik son dakika açıklamalarında bulundu.
Okulların açılış tarihi ve detayları şöyle;
'ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİ RİSKE ETMEYİZ'
Risklerimiz nelerdir. Bütün bunları kurumlarla konuşarak almaya çalışıyoruz. Hiçbir öğretmenimizin, çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz. Biz bir öğrencimizin zarar göreceği bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturmak konusunda bir adım atabilir miyiz? Böyle bir konu olur mu! Bilim Kurulu'na danışıyoruz.
Dünyadaki diğer ülkeleri de günlük olarak izliyoruz. Biz bu meseleye bakanlıklarımız olarak sarıldık. Güçlü tutuyoruz. Şuna güvensin toplum; böyle bir karar alınırken riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız. Toplum buna şiddetle buna insansın. Bir şekilde bizim bu konularda verilecek kararımızı dikkatle verdiğimize emin olsunlar.
'NİYETİMİZ OKULLARI AÇMAK'
Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek bağlamamız lazım. 2 ay sonrasına ilişkin tabloyu bilmiyoruz ki net bir şeyden bahsedelim. Bu konu pedagolojik bir konu. Bu meseleyi daha bütünsel düşünmek lazım. Ana kararlardan birisi, Bilim Kurulu ile ilişkili bir konu.