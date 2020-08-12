MEBBİS il dışı tayin sonuçları sorgulama: Milli Eğitim il dışı atama sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarında görevli bulunan öğretmenlerin çeşitli nedenlerle bulundukları illerden başka illere geçiş yapma isteğiyle yaptıkları başvurular 10 Temmuz'da sona ermişti. Başvurularını tamamlayan eğitimciler İl dışı atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bu bağlamda İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yoğun olarak yanıt aranıyor.
2020 MEB il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ve MEBBİS ile 2020 il dışı tayin sonuçları sorgulama detayları şöyle;
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrolarında görev yapan öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü ve isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak MEB sonuçları 11 Ağustos 2020 (dün) duyurmadı. Konuya ilişkin açıklamanın kısa süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama gelmesi durumunda tüm detayları içeriğimizde bulabileceksiniz.
İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir.
Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.