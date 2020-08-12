Kontenjan doldu taban puan yükseldi

Anadolu imam hatip liselerinin kontenjanları doldu, taban puanları yükseldi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz "Lisans Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavla öğrenci alan Anadolu imam hatip liseleri, yüksek puan alan öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Anadolu imam hatip liselerine ayrılan 42 bin 128 kişilik kontenjanın yüzde 99,8'i doldu. Öğrencilerimizin yüzde 87'si ilk 3 tercihinde yer alan Anadolu imam hatip liselerinden birine yerleşti. İmam hatip ortaokullarından 37 bin 243 öğrenci, merkezi sınavla öğrenci alan okullara girdi" dedi. Yılmaz, Anadolu imam hatip liselerinde temel İslam bilimlerinin yanı sıra fen bilimleri, sosyal bilimler, yabancı dil gibi farklı alanlarda program çeşitliliği bulunduğuna dikkati çekti. SABAH