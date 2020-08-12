KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS sınav yerleri ne zaman belli olur?

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek amacıyla vatandaşların katılım sağladığı KPSS için sınav yerleri bekleyişi de başladı. Sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de, Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de gerçekleşirken sınavlardan kısa bir süre önce giriş belgeleri ÖSYM üzerinden erişime açılıyor. Peki, 2020 KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav yerleri ne zaman belli olur? İşte detaylar…

ÖSYM İLE KPSS LİSANS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin oturumlarına kısa bir süre kala vatandaşlara da sınav yerleri ile ilgili tarih araştırmasına çıktı. Sınavların gerçekleşeceği tarihten kısa bir süre önce erişime açılan giriş belgeleri için henüz bir açıklama ise bulunmuyor…