KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS sınav yerleri ne zaman belli olur?

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek amacıyla vatandaşların katılım sağladığı KPSS için sınav yerleri bekleyişi de başladı. Sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de, Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de gerçekleşirken sınavlardan kısa bir süre önce giriş belgeleri ÖSYM üzerinden erişime açılıyor. Peki, 2020 KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav yerleri ne zaman belli olur? İşte detaylar…
Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin oturumlarına kısa bir süre kala vatandaşlara da sınav yerleri ile ilgili tarih araştırmasına çıktı. Sınavların gerçekleşeceği tarihten kısa bir süre önce erişime açılan giriş belgeleri için henüz bir açıklama ise bulunmuyor…
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.
Sınav giriş belgeleri ise henüz açıklanmadı. Ancak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
2020-KPSS LİSANS sadece lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olanlar içindir. Bu kılavuz, sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır. Yüksek lisans veya doktora derecesini almış olanlar, başvurularını lisans diplomasını aldıkları alandan yapacaklar, daha sonraki tarihlerde atanmak üzere tercihlerini belirlerken bu alanı göz önünde tutacaklardır.
Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS'ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.