LGS 2. Ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak, nakil nasıl yapılır? MEB ile 2020 LGS ek yerleştirme tarihleri yayınlandı!

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2. Ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak, nakil nasıl yapılır? MEB ile 2020 tarihleri yayınlandı!

10 Ağustos Liselere Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek yerleştirme tarihleri merak edilmeye başlandı. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 1. Ve 2. Ek yerleştirme başvurusu yapmak isteyenler tarihleri kaçırmak istemiyor. tarafından tarihleri açıklandı. Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler boş kontenjan ve taban puanlarına göre LGS ikinci tercih tarihlerini yapabilecek. Peki ne zaman? başlayacak?

Giriş Tarihi: 12.8.2020 09:07 Son Güncelleme: 12.8.2020 09:13 ABONE OL
LGS ek yerleştirme tarihleri: LGS 2. Ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak?

Liselere Geçiş Sınavı tercih sonuçlarına kavuşan öğrenciler, ek yerleştirme tarihleri araştırılıyor. Herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar boş kontenjan ve taban puanlarına göre LGS ikinci ek tercih yapma hakkı kazanıyor. İyi bir lisede eğitim görme hayali kuran öğrenciler birinci nakil ve ikinci nakil başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. MEB'in yayınladığı takvime göre lise nakil işlemleri tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 tarihleri ne zaman? başlayacak?

LGS EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ NE ZAMAN?

LGS maratonu hız kesmeden devam ediyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündeminde yer edindi. MEB'in yayınladığı takvime göre Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak. Peki LGS 2.ek yerleştirme ne zaman?

İşte detaylar…

LGS ek yerleştirme tarihleri: LGS 2. Ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak?

LGS 2.TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

2. nakil başvuruları 17-21 Ağustos'ta gerçekleşecek ve 24 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak.

LGS 1.TERCİHLER NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI VE BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI

tercih sonuçları 'nın meb.gov.tr ve eokul.meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.

LGS ek yerleştirme tarihleri: LGS 2. Ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak?

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

LGS NAKİL TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

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LGS 2. Ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak, nakil nasıl yapılır? MEB ile 2020 LGS ek yerleştirme tarihleri yayınlandı!
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