LGS 2. Ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak, nakil nasıl yapılır? MEB ile 2020 LGS ek yerleştirme tarihleri yayınlandı!

Liselere Geçiş Sınavı tercih sonuçlarına kavuşan öğrenciler, LGS ek yerleştirme tarihleri araştırılıyor. Herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar boş kontenjan ve taban puanlarına göre LGS ikinci ek tercih yapma hakkı kazanıyor. İyi bir lisede eğitim görme hayali kuran öğrenciler birinci nakil ve ikinci nakil başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. MEB'in yayınladığı takvime göre lise nakil işlemleri tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 LGS ek yerleştirme tarihleri ne zaman? LGS 2. Ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak?
LGS maratonu hız kesmeden devam ediyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS ek yerleştirme tarihleri öğrencilerin gündeminde yer edindi. MEB'in yayınladığı takvime göre Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak. Peki LGS 2.ek yerleştirme ne zaman?
İşte detaylar…
2. nakil başvuruları 17-21 Ağustos'ta gerçekleşecek ve 24 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr ve eokul.meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.