Özel okullar ne zaman açılacak? MEB 2020 – 2021 özel okullar açılış tarihi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıkladı…

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde eğitim ve öğretim faaliyetler EBA TV üzerinden uzaktan eğitim olarak sürdürülüyordu. Okulların kapanması sonrası 2020-2021 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı öğrenci, öğretmen ile velilerce merak ediliyordu. Bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısıyla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından MEB'e tavsiye sunuldu. Bunun ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk basın açıklaması yaparak okulların açılış tarihi ile özel okullar ne zaman açılacak sorusuna da yanıt verdi. Bu açıklama sonrasında 2020 – 2021 özel okullar açılış tarihi ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler Özel okullar ne zaman açılacak? sorusuyla araştırmalarını yoğun şekilde sürdürmeye başladı.

2020 – 2021 ÖZEL OKULLAR AÇILIŞ TARİHİ: ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? | SON DAKİKA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, özel okullar ne zaman açılacak? sorusuna cevabı ve diğer tüm son dakika detayları şöyle;

"31 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDE OKULLARI UZAKTAN EĞİTİMLE AÇIYORUZ"



Uzun süreden beri Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yaptıkları görüşmeler neticesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılına nasıl başlayacakları ile ilgili kararları olgunlaştırdıklarını kaydeden Bakan Selçuk, aldıkları kararları şu ifadeleri kullanarak açıkladı:



