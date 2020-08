Özel okullar ne zaman açılacak? MEB 2020 – 2021 özel okullar açılış tarihi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıkladı…

"2000 denetmenimiz şu an sahada, her bir okulumuzun standardını gözden geçiriyorlar"

Okulların hijyen standartlarını geliştirmek üzere çeşitli kurumlarla çalışmaların sürdürüldüğünden bahseden Bakan Selçuk, "Bu kapsamda, okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda, bir takım kılavuzları daha önce de hazırlamıştık. Bu standartların uygulamasının takibi için 2000 denetmenimiz şu an sahada, okullarda ve her bir okulumuzun standardını gözden geçiriyorlar. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için de hazırlanan bu kılavuzların takip işlemi de öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz tarafından devam ettirilecek. Bu konuda okulun ilk haftasında özel bir uyum programı ortaya koyacağız. Öğretmenlerle ilgili daha öncesinden bir çalışmamız olacak ama çocuklarımız için de 1 hafta boyunca uyum çalışmaları konusunda açıklamalarımız devam edecek" ifadelerini aktardı.



Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve güvenlik personel alımlarının devam ettiğini bildiren Bakan Selçuk, salgın şartları nedeniyle bu personel sayısında artışa gittiklerinin altını çizdi.



Okullarla ilgili bütün ihtiyaç kalemlerinin tek tek çıkarıldığını, hangi il, ilçe ve okul düzeyinde nelere ihtiyaç olduğunun somut olarak ortaya konulduğunu belirten Bakan Selçuk, "Buna uygun şekilde, okullarımıza mali destek vermek ve diğer teknik destekleri sağlamak için gereken planlamaları yaptık. Bu hafta içerisinde il müdürlerimizle de bir toplantımız var ve her velimizi kendi durumunu dikkate alarak tek tek ele alıp inceliyoruz. Kısa zaman içerisinde öncelikli okullarımızdan başlamak üzere bu destekler de okullara ulaştırılacak" şeklinde konuştu.