Pilotajda ilklerin üniversitesi

2019-2020 akademik yılında uygulamalı bilimler yüksekokulu bünyesinde pilotaj bölümünü açarak ilk öğrencilerini almanın heyecanını yaşayan KTO Karatay Üniversitesi Türkiye'de planör eğitimiyle, kendi uçaklarıyla, kendi pisti ve bakım merkezinde pilot yetiştiren tek üniversite unvanını da elinde bulunduruyor. KTO Karatay Üniversitesi havacılıkta, dünyadaki en önemli ilk 3 üniversiteden biri olmayı hedefliyor. Örneğin, üniversitenin kendi filosu bünyesinde bulunan ve Türkiye'de ilk kez kullanılan paraşütlü eğitim uçaklarıyla yaşanabilecek olası kazaların önüne geçmek amaçlanıyor. Türkiye'de yalnızca KTO Karatay Üniversitesi'nde uygulama eğitimleri planör uçuşlarıyla başlıyor. Planör lisansına (SPL) sahip olan bir pilot adayı, uçağa göre çok daha üst düzey kumanda becerisi gerektiren planör kullanımında kumanda becerilerini geliştiriyor. Pilot adaylarının piste hangi irtifadan nasıl yaklaşacaklarını, mecburi inişlerde hızlı ve mükemmel karar verme yeteneklerini planör eğitimiyle kusursuzlaştırıyor. Pilotaj öğrencileri riskli duruma yaklaşan veya giren uçağın hangi kumandalar ve koordineli kullanımla kurtarılacağını öğreniyor. SABAH