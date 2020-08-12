Polislik PMYO başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Polislik başvuru tarihleri ve 2020 PMYO taban puanları belli oldu mu?

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başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Polislik başvuru tarihleri ve 2020 PMYO taban puanları belli oldu mu?

Okulu başvuruları için polis olma hayali kuran binlerce vatandaş araştırmalarına başladı. TYT puanı ile baraj puanını geçen vatadanşlar iki yıllık başvurusu yapabilirken öte yandan bu sene tam 2 bin 500 kişilik öğrenci alımı yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda YKS tercih sürecinde 2020 PMYO taban puanları gündem maddesi haline geldi. Peki, PMYO başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? başvurusu ve taban puanları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 12.8.2020 09:13 Son Güncelleme: 12.8.2020 09:15 ABONE OL
PMYO - Polislik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Polislik başvuru tarihleri ve 2020 PMYO taban puanları belli oldu mu?

tercih dönemi sürerken polis olmak isteyen vatandaşlar 2020 taban puanları ile başvuru şartları gibi detayları araştırmaya başladı. YKS baraj puanı geçen adaylar bilindiği üzere Okulları'na başvuruda bulunabiliyor. Peki, PMYO başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Polislik başvurusu ve taban puanları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

POLİSLİK BAŞVURUSU: PMYO TABAN PUANLARI İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS tercih dönemi sürecinde binlerce vatandaş polislik başvuruları için detayları merak ediyor. Bu kapsamda PMYO taban puanları ile ilgili detaylar da araştırılıyor. 2020 Üniversite tercihleri bu sene 6-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Ancak Polis Meslek Yüksek Okulu başvuruları için 2020 puanlarını henüz açıklanmadı, gözler gelecek son dakika açıklamasında…

PMYO - Polislik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Polislik başvuru tarihleri ve 2020 PMYO taban puanları belli oldu mu?

PMYO TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere 'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:2015: 270

  • 2016: 270
  • 2017: 260
  • 2018: 260
  • 2019: 250.2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu'na kayıt kaptırabilecek.
PMYO - Polislik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Polislik başvuru tarihleri ve 2020 PMYO taban puanları belli oldu mu?

POLİSLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020 yılına ilişkin polis alımı ilanının sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama henüz yapılmadı...

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Polislik PMYO başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Polislik başvuru tarihleri ve 2020 PMYO taban puanları belli oldu mu?
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