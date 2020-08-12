Rusya aşıyı buldu mu? Putin son dakika duyurdu! Corona virüs aşısı bulundu mu?

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aşıyı buldu mu? Putin son dakika duyurdu! Corona virüs aşısı bulundu mu?

Devlet Başkanı Putin'in bugün yaptığı son dakika açıklaması sonrası tüm dünya Rusya aşıyı buldu mu merak ediyor. Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirildiği bilinen aşısının iki ay gibi kısa sürede insanların üzerinde denenmesi sonrası tüm dünyayı umutlandıran açıklama geldi ve aşının Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığı duyuruldu. Peki, Rusya corona virüsü aşısını buldu mu, ne zaman kullanılabilecek? Rusya aşıyı buldu mu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.8.2020 09:13 Son Güncelleme: 12.8.2020 09:14 ABONE OL
Rusya corona virüsü aşısını buldu mu? Putin son dakika açıkladı: Rusya aşıyı buldu mu?

Devlet Başkanı aşısı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüm dünyada aşı çalışmaları sürerken bilim insanları aylar sonrası için tarih veriyordu. Bugün Rusya'dan gelen açıklama sonrası ise tüm Dünya bu sözlere kilitlendi. Peki, Rusya corona virüsü aşısını buldu mu, ne zaman kullanılabilecek? Rusya aşıyı buldu mu? İşte o açıklamanın detayları…

RUSYA AŞIYI BULDU MU, CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?

İki aylık sürede insan üzerinde de denemelerin tamamlandığı ve Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen corona virüsü aşısı için bugün bir son dakika açıklaması gelmiş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşının tescillendiğini duyurdu…

Rusya corona virüsü aşısını buldu mu? Putin son dakika açıkladı: Rusya aşıyı buldu mu?

RUSYA CORONA VİRÜSÜ AŞISINI BULDU MU?

Devlet Başkanı , Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından yapılan ve 2 aydan kısa süren insan denemelerinin ardından dünyanın ilk koronavirüs aşısına sağlık bakanlığının onay verdiğini ve tescillendiğini duyurdu.

Rusya corona virüsü aşısını buldu mu? Putin son dakika açıkladı: Rusya aşıyı buldu mu?

Bu onay güvenlik ve etkinlik testleri devam ederken dahi toplu aşılamanın önünü açıyor. Putin kısa sürede elde edilen aşının toplu üretimine geçileceğini de duyurdu. Ayrıca kızının da aşılandığını açıkladı.

Rusya corona virüsü aşısını buldu mu? Putin son dakika açıkladı: Rusya aşıyı buldu mu?

DSÖ'DEN İLK YORUM

'nın aşı açıklamasına DSÖ'den ilk yorum geldi. DSÖ, "Onay süreci konusunda Rusya otoriteleri ile yakın temas halindeyiz. Aşı süreci oldukça titiz bir şekilde gözden geçirilmeyi gerektiriyor" ifadelerine yer verdi

Kaynak: Hürriyet

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Rusya aşıyı buldu mu? Putin son dakika duyurdu! Corona virüs aşısı bulundu mu?
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