Rusya aşıyı buldu mu? Putin son dakika duyurdu! Corona virüs aşısı bulundu mu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin corona virüsü aşısı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüm dünyada aşı çalışmaları sürerken bilim insanları aylar sonrası için tarih veriyordu. Bugün Rusya'dan gelen açıklama sonrası ise tüm Dünya bu sözlere kilitlendi. Peki, Rusya corona virüsü aşısını buldu mu, ne zaman kullanılabilecek? Rusya aşıyı buldu mu? İşte o açıklamanın detayları…
İki aylık sürede insan üzerinde de denemelerin tamamlandığı ve Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen corona virüsü aşısı için bugün bir son dakika açıklaması gelmiş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşının tescillendiğini duyurdu…
RUSYA CORONA VİRÜSÜ AŞISINI BULDU MU?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından yapılan ve 2 aydan kısa süren insan denemelerinin ardından dünyanın ilk koronavirüs aşısına sağlık bakanlığının onay verdiğini ve tescillendiğini duyurdu.
Bu onay güvenlik ve etkinlik testleri devam ederken dahi toplu aşılamanın önünü açıyor. Putin kısa sürede elde edilen aşının toplu üretimine geçileceğini de duyurdu. Ayrıca kızının da aşılandığını açıkladı.
DSÖ'DEN İLK YORUM
Rusya'nın aşı açıklamasına DSÖ'den ilk yorum geldi. DSÖ, "Onay süreci konusunda Rusya otoriteleri ile yakın temas halindeyiz. Aşı süreci oldukça titiz bir şekilde gözden geçirilmeyi gerektiriyor" ifadelerine yer verdi
Kaynak: Hürriyet