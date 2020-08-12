Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Bilim Kurulu kararı bekleniyor!

Türkiye'de alınan önemli tedbirler sonucunda corona virüsü vaka sayılarının hızla düşmesi yüzleri güldürmüştü. Son haftalarda vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralı kurallarına uymaması nedeniyle ise corona virüsü vaka sayılarında artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında Bilim Kurulu Toplantısı'nda koronavirüs (kovid-19) salgınına ilişkin yeni kararların alınması beklenirken, okulların açılış tarihi ile ilgili de önemli tavsiyelerin verilmesi bekleniyor. Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtını merakla araştıran öğrenciler gözü de kritik toplantıya çevrildi. Peki, 2020 - 2021 eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada okulları 31 Ağustos'ta açmak istediklerini belirtmişti. Son günlerde vaka sayılarının artması nedeniyle okulların açılış tarihinde değişiklik olup olmayacağı merak konusu oldu. Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nda okulların açılış tarihi ile ilgili tavsiye kararların verilmesi bekleniyor.