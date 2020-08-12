Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Bilim Kurulu kararı bekleniyor!

Türkiye'de alınan önemli tedbirler sonucunda corona virüsü vaka sayılarının hızla düşmesi yüzleri güldürmüştü. Son haftalarda vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralı kurallarına uymaması nedeniyle ise corona virüsü vaka sayılarında artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında Bilim Kurulu Toplantısı'nda koronavirüs (kovid-19) salgınına ilişkin yeni kararların alınması beklenirken, okulların açılış tarihi ile ilgili de önemli tavsiyelerin verilmesi bekleniyor. Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtını merakla araştıran öğrenciler gözü de kritik toplantıya çevrildi. Peki, 2020 - 2021 eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada okulları 31 Ağustos'ta açmak istediklerini belirtmişti. Son günlerde vaka sayılarının artması nedeniyle okulların açılış tarihinde değişiklik olup olmayacağı merak konusu oldu. Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nda okulların açılış tarihi ile ilgili tavsiye kararların verilmesi bekleniyor.
"OKULLAR" KONUSU SICAKLIĞINI KORUYOR
Milli Eğitim Bakanlığı 2020/2021 eğitim-öğretim takvimiyle okulların açılışı için 31 Ağustos tarihi işaret edilmişti. MEB'ten 11 Ağustos tarihinde gelen açıklamada, Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak kararın duyurulacağı bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim takvimi hakkında nihai kararın verileceği Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşiyor.
MEB TAKVİMİ BELİRLEDİ AMA GELİŞMELER İZLENİYOR
MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurmuştu. Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce şu açıklamaları yapmıştı;
Risklerimiz nelerdir. Bütün bunları kurumlarla konuşarak almaya çalışıyoruz. Hiçbir öğretmenimizin, çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz. Biz bir öğrencimizin zarar göreceği bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturmak konusunda bir adım atabilir miyiz? Böyle bir konu olur mu! Bilim Kurulu'na danışıyoruz. Dünyadaki diğer ülkeleri de günlük olarak izliyoruz. Biz bu meseleye bakanlıklarımız olarak sarıldık. Güçlü tutuyoruz. Şuna güvensin toplum; böyle bir karar alınırken riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız. Toplum buna şiddetle buna insansın. Bir şekilde bizim bu konularda verilecek kararımızı dikkatle verdiğimize emin olsunlar.
'NİYETİMİZ OKULLARI AÇMAK'
Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek bağlamamız lazım. 2 ay sonrasına ilişkin tabloyu bilmiyoruz ki net bir şeyden bahsedelim. Bu konu pedagolojik bir konu. Bu meseleyi daha bütünsel düşünmek lazım. Ana kararlardan birisi, Bilim Kurulu ile ilişkili bir konu. Bizim amacımız okulları açmak ve açacağız. Bunun için de her türlü şartı iyileştirmek noktasında büyük bir gayretin içindeyiz. Yani bizim niyetimiz okulları açmaktır.
31 AĞUSTOS'TA OKULLARI AÇMAYA HAZIRIZ'
Her yerde normalleşmeden söz ederken, sinemadan sokakta sporda sanatta vs okullarla iligli tümüyle ilgili bir kısıtın olması elbette söz konusu olmayacaktır. Biz bununla ilgili takibi yapıp en sağlıklı kararı çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için veririz. 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız.
1 milyon 403 bin çocuğumuz sınava girdi, sadece 1 çocuğumuzda vaka tespit edildi. Sistem o kadar iyi çalışıyor ki öğleden sonra testi yapılan çocuğun sabah 10'da bilgisayara sonucu düşüyor. Saat 10'u 5 geçe bizi arıyorlar. Bu çocuğun sonucu düştü diye. Sadece 1 çocukla ilgili bize bilgi geldi ve biz hemen tedbirimizi aldık.
Bu çocuklar sporda pazarda daha riskli durumdalar, okulda olduklarından daha az riskli durumdalar.
Ulusal düzeyde kararı bu şekilde veririz. Açılması yönünde arzumuz takibimiz var.