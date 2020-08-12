YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sorunun yanıtı, YKS tercih sürecinde son güne yaklaşılmasıyla beraber merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru neticesinde, 6 Ağustos'ta başlayan YKS tercihleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, bu tarihler arasında üniversite tercih listelerini ÖSYM'ye bildirecek. Tercihlerini yapan aday öğrenciler ise ise YKS tercih sonuçları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Öyle ki, adayların istedikleri üniversite ve bölüme gidip gidemeyecekler üniversite yerleştirme sonuçları neticesinde kesinlik kazanacak.
ÖSYM tarafından YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih de açıklandı.
İşte, YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih;
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.