YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sorunun yanıtı, YKS tercih sürecinde son güne yaklaşılmasıyla beraber merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru neticesinde, 6 Ağustos'ta başlayan YKS tercihleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, bu tarihler arasında üniversite tercih listelerini ÖSYM'ye bildirecek. Tercihlerini yapan aday öğrenciler ise ise YKS tercih sonuçları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Öyle ki, adayların istedikleri üniversite ve bölüme gidip gidemeyecekler üniversite yerleştirme sonuçları neticesinde kesinlik kazanacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih de açıklandı.

İşte, YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih;