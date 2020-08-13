2020 MEB ile Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları bugün açıklanır mı? Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB kadrolarında görev yapan sözleşmeli ya da kadrolu öğretmenler Adaylık Kaldırma Sınav sonuçlarını merakla bekliyor. 26 Temmuz tarihinde yapılan sınavın sonuçlarının on beş gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyordu fakat henüz sonuçlar açıklanmadı. Hal böyle olunca AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı tarzındaki soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Peki; Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB ile 2020 AKS sonuçları...
Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları henüz açıklanmış değil. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
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AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AKS kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre, sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. AKS 26 Temmuz'da yapıldı.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.
c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
SINAV İTİRAZLARI
a. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarları ile sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM'ye yapabileceklerdir.
b. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine KDV dâhil 20 (yirmi) SINAV İTİRAZ ÜCRETİ adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav
adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
c. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
ç. Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere ÖYGGM'ye teslim edilecektir. Tüm işlemlerde ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM tarafından adaylara duyurulacaktır.
d. Sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan ya da sınavı geçersiz sayılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
e. Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 7'nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.
SINAV SONRASI İŞLEMLER
Sınav 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarı puanı 60 (altmış) puan ve üzerinde olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) başarılı sayılacaktır.
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilen sınav sonuçlarına göre başarılı olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) adaylık sürecini tamamlamış sayılırlar.
Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu), Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden; ikinci kez sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder.