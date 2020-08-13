AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 Açıköğretim AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri takvimi!

Açıköğretim Fakültesi AÖF ikinci üniversite kayıtları için geri sayım başladı. Eğitimlerine açık üniversiteden devam etmek zorunda kalan öğrencilerin kayıt işlemlerini eksiksiz tamamlaması gerekiyor. Kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır. Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları için geri sayım sürerken konuya yönelik araştırmalar arttı. Peki AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? 2020 AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri takvimi

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. İnternet başvuruları 31 Ağustos 2020 - 16 Ekim 2020 tarihleri aralığında yapılacak. AÖF bürosundan yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos 2020 - 15 Ekim 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. İnternet başvuru işlemleri saat 09.00'da başlayıp 15 Ekim saat 17.00'de sona eriyor.