AÖL sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

AÖL sınav sonuçları için heyecan dorukta. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açıköğretim Liselerinde eğitim öğretim hayatlarını sürdüren on binlerce öğrenci, 25-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2. dönem sınavlarına katılım sağladı. Adaylar, sınavın ardından AÖL sınav sonuçları için beklemeye koyuldu. MEB tarafından sınav soru ve cevaplarının da yayımlanması, adayların Açık Lise sınav sonuçları hakkındaki beklentisini arttırdı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklama yapılarak AÖL sınav sonuçlarının açıklanma tarihi duyuruldu. Peki, 2020 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman açıklanacak?
İşte, tarih;
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.
AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos'ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.