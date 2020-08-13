Bakan Selçuk’tan “Aşamalı ve Seyreltilmiş Eğitim modeli” açıklaması geldi! Seyreltilmiş eğitim nedir, nasıl yapılacak?

Okulların açılacağı tarihin geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanmasının ardından Aşamalı ve Seyreltilmiş eğitim modeli de vatandaşların gündemine geldi. Bu kapsamda koronavirüs salgınına tedbiren 31 Ağustos tarihinde açılacak okullar 21 Eylül tarihine kadar uzaktan eğitimle sağlanacak. Peki, Aşamalı ve Seyreltilmiş eğitim nedir? Bakan Selçuk'tan "Seyreltilmiş Eğitim modeli" açıklaması geldi!
Bilim Kurulu toplantısı ile beraber masaya yatırılan 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih ve ilerleyen sürecine karar verildi. Yeni kararlar MEB Bakanı Ziya Selçuk tarafınca duyurulurken yeni bir sistem olan Aşamalı ve Seyreltilmiş eğitim uygulanacağı konusunda bilgilendirme yapıldı…
Seyreltilmiş eğitim modeline göre, okulda verilen temel derslerin saatlerinin de düşürülmesi planlanıyor. Örneğin, matematik haftalık 6 saat ise 4 saati okulda, 2 saati de EBA üzerinden verilecek. 40 dakika olan ders saatlerinin de 30 dakikaya çekilmesi, sınıfta kalma süresinin azaltılması üzerinde de çalışıldığı öğrenildi.
Seyreltilmiş sınıf uygulamasına geçilmesinin en önemli nedeni de okula az sayıda öğrencinin gelmesini sağlamak. Bu da aynı zamanda servis, yemekhane ve teneffüste daha az sayıda öğrencinin olması demek. Böylece sosyal mesafe daha rahat sağlanmış olacak. Öğrenciler sırayla teneffüse çıkıp, yemekhaneye gidecekler.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, seyreltilmiş eğitim sistemiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu;
21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.
Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV vasıtasıyla giderilecek.