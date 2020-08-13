Bursluluk sınavı ne zaman? İlköğretim ve ortaöğretim İOKBS 2020 Bursluluk sınavı hangi tarihe ertelenmişti, ne zaman yapılacak?

Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS bursluluk sınavı, İlköğretim ve Ortaöğretim sınavlarına başvurular ise geçtiğimiz aylarda e okul sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmişti. 6 Haziran tarihinde yapılması beklenen sınavın tarihinde değişikliğe gidildiği MEB sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Şimdilerde ise vatandaşlar geri sayıma başladı. Peki, İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2020 Bursluluk sınavı tarihi ve detaylar…
Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan İOKBS bursluluk sınavı binlerce ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi tarafından araştırılmaya başlandı. Sınavın uygulanacağı tarihe ise kısa bir süre kaldı…
Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" bilgisi paylaşıldı.
Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 25 Nisan 2020'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran'a ertelemişti.
İşte bursluluk sınavı hakkında tüm bilgiler;
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavına girecek öğrencilerin hangi konulardan sorumlu olacağını açıkladı.
İOKBS'ye 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler girebiliyor. Öğrenciler sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyordu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."