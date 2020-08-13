FLAŞ! Seyreltilmiş eğitim nedir, ne anlama gelir? Bakan Selçuk’tan “Aşamalı ve Seyreltilmiş Eğitim modeli” açıklaması geldi!

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FLAŞ! nedir, ne anlama gelir? Bakan Selçuk’tan “Aşamalı ve Seyreltilmiş Eğitim modeli” açıklaması geldi!

Geçtiğimiz gün bilim kurulu toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihe ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yaparken öte yandan " modeli" hakkında da vatandaşları bilgilendirmişti. 21 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze eğitime geçileceği kararını açıklayan Bakan Selçuk seyreltilme sonucundaki açığın canlı ders ve uzaktan eğitimle kapatılabilineceğini ifade etti. Peki, Aşamalı ve Seyreltilmiş eğitim nedir? Bakan Selçuk'tan "Seyreltilmiş Eğitim modeli" açıklaması geldi!

Giriş Tarihi: 13.8.2020 12:31 Son Güncelleme: 13.8.2020 12:31 ABONE OL
Aşamalı ve Seyreltilmiş eğitim nedir? Bakan Selçuk’tan “Seyreltilmiş Eğitim modeli” açıklaması geldi!

Okulların açılacağı tarihin geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanmasının ardından Aşamalı ve modeli de vatandaşların gündemine geldi. Bu kapsamda koronavirüs salgınına tedbiren 31 Ağustos tarihinde açılacak okullar 21 Eylül tarihine kadar uzaktan eğitimle sağlanacak. Peki, Aşamalı ve Seyreltilmiş eğitim nedir? Bakan Selçuk'tan "Seyreltilmiş Eğitim modeli" açıklaması geldi!

AŞAMALI VE SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM NEDİR?

Bilim Kurulu toplantısı ile beraber masaya yatırılan 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih ve ilerleyen sürecine karar verildi. Yeni kararlar MEB Bakanı Ziya Selçuk tarafınca duyurulurken yeni bir sistem olan Aşamalı ve Seyreltilmiş eğitim uygulanacağı konusunda bilgilendirme yapıldı…

Aşamalı ve Seyreltilmiş eğitim nedir? Bakan Selçuk’tan “Seyreltilmiş Eğitim modeli” açıklaması geldi!

AŞAMALI VE SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM MODELİ NEDİR?

modeline göre, okulda verilen temel derslerin saatlerinin de düşürülmesi planlanıyor. Örneğin, matematik haftalık 6 saat ise 4 saati okulda, 2 saati de EBA üzerinden verilecek. 40 dakika olan ders saatlerinin de 30 dakikaya çekilmesi, sınıfta kalma süresinin azaltılması üzerinde de çalışıldığı öğrenildi.

Seyreltilmiş sınıf uygulamasına geçilmesinin en önemli nedeni de okula az sayıda öğrencinin gelmesini sağlamak. Bu da aynı zamanda servis, yemekhane ve teneffüste daha az sayıda öğrencinin olması demek. Böylece sosyal mesafe daha rahat sağlanmış olacak. Öğrenciler sırayla teneffüse çıkıp, yemekhaneye gidecekler.

Aşamalı ve Seyreltilmiş eğitim nedir? Bakan Selçuk’tan “Seyreltilmiş Eğitim modeli” açıklaması geldi!

BAKAN SELÇUK'TAN SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM AÇIKLAMASI GELDİ!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sistemiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu;

21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.

Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV vasıtasıyla giderilecek.

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FLAŞ! Seyreltilmiş eğitim nedir, ne anlama gelir? Bakan Selçuk’tan “Aşamalı ve Seyreltilmiş Eğitim modeli” açıklaması geldi!
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