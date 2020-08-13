Hangi mezunlar kolay iş buluyor?

Türkiye'nin en büyük online istihdam platformu kariyer.net üniversite tercih döneminde adaylar için yol haritası niteliğinde bir araştırma yaptı. Son 10 yılda yeni çalışanlarını arayan 486 bin işveren ve 200 milyon hareket verisiyle gençlerin mezun oldukları üniversitelerle işe başlama tarihleri arasındaki ilişkinin incelendiği bir işveren endeksi oluşturuldu. Endekste üniversite mezunlarının, lisans mezuniyetini takip eden ilk 2 yıl içerisinde işe girme hızları, işverenlerin hangi üniversite ya da bölüm mezunlarına daha fazla ilgi gösterdikleri ortaya çıkıyor. Endekse göre en kolay işletme mühendisleri mezunları iş buluyor. İşte işverenlerden en fazla ilgi gören ilk 10 bölüm ve üniversiteler:İstanbul Teknik Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği (Yüzde 85.4)Yıldız Teknik Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği (Yüzde 77.3)Galatasaray Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği (Yüzde 76.9)İstanbul Teknik Üniversitesi / Endüstri Mühendisliği (Yüzde 72.9)Marmara Üniversitesi / Endüstri Mühendisliği (Yüzde 71.4)Boğaziçi Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği (Yüzde 69.5)Galatasaray Üniversitesi / Endüstri Mühendisliği (Yüzde 68.2)İstanbul Teknik Üniversitesi / Matematik Mühendisliği (Yüzde 68)İstanbul Teknik Üniversitesi / İşletme Mühendisliği (Yüzde 67.7)Boğaziçi Üniversitesi / Endüstri Mühendisliği (Yüzde 67.7)İşletme Mühendisliği (Yüzde 86.8)Matematik Mühendisliği (Yüzde 83.9)İşletme -Almanca (Yüzde 74.3)İşletme Enformatiği (Yüzde 64.9)Ekonomi- Yönetim Bilimleri Programları (Yüzde 64.5)Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (Yüzde 63.4)Endüstri Sistemleri Mühendisliği (Yüzde 59.7)Bilgisayar Mühendisliği (Yüzde 59.6)İletişim (Yüzde 59.1)Endüstri Mühendisliği (Yüzde 58.6)Kariyer.net'ineğitim hayatının ya da kariyerinin başındaki gençlere, kariyerleri boyunca yol arkadaşlığı yapma misyonuyla hareket ettiğini belirten Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, "Üniversite ve bölüm tercihinin, bir kariyeri inşa etme aşamasında önem taşıyan kararlar arasında yer aldığına inanıyoruz. İşte bu nedenle üniversite tercihi yapacak ve kariyerleri ile ilgili ilk önemli adımı atacak olan gençlerimize ve ailelerine yol göstermek amacıyla bir çok yeniliği hayata geçirdik. Adaylar için bir rehber niteliği taşıyan işveren ilgi endeksi ile üniversite adaylarının aklındaki 'Hangi üniversite ve bölümde okursam işverenlerin daha fazla ilgisini çekerim?' gibi sorulara, istatistiki yöntemlerle cevap veriyoruz. Bin 597 farklı mesleği detaylandırdığımız sayfalarımızda, hangi mesleğin ne kadar kazandırdığı bilgisini de paylaşıyoruz" dedi.