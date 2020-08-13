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İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Adrese dayalı ilkokul kayıt sorgulama 2020

İlkokul kayıtları ile ilgili haberleri, okulların açılacağı tarihin belli olmasının ardından araştırılmaya başlandı. Yüz yüze ve uzaktan eğitim başlangıç tarihleri ile, eğitim gruplarına göre başlangıç tarihleri detaylı olarak belirlendi. Peki, 2020 ilkokul kayıtlar ne zaman başlayacak? Bu başlık altında, adrese dayalı ilkokul kayıt sorgulama işlemi hakkında detaylar yer almaktadır. İşte, ilk okul kayıt tarihi...

Giriş Tarihi: 13.8.2020 11:04 Son Güncelleme: 13.8.2020 11:12 ABONE OL
İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Adrese dayalı ilkokul kayıt sorgulama 2020

İlkokul kayıtları için geri sayım sona eriyor. Bilim Kurulu'nun okulların açılış tarihi ile ilgili verdiği tavsiye kararı sonrası, okulların açılış tarihi de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklandı. Bu nedenle de ilkokul kayıt tarihleri ve adrese dayalı ilkokul sorglama işlemi vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, 2020 adrese dayalı ilkokul kayıt sorgulama işlemine ilişkin detaylar ve kayıt tarihleri...

E OKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2020-2021 eğitim-öğretim dönemi, okul kayıt sonuçları, e-Kayıt sistemi üzerinden görüntülenecek. Çocuklarının kayıtlı oldukları okulu öğrenmek isteyenler, sisteme giriş yaparken TC no ve doğum yılı bilgilerini kullanacaklar. e-Okul kayıt sorgulama ekranı ile ilgili detaylar ise şöyle:

İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Adrese dayalı ilkokul kayıt sorgulama 2020

MEB'in e-Okul ekranından "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" başlıklı elektronik tablosundaki linke tıklayarak giriş yapılabilecek. Çıkan tabloda verilen giriş kodu bölümündeki rakam ve/veya harfi Giriş Kodu bölümüne yazdıktan sonra T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde tabloya girerek çocuğun kayıt edildiği okulu görmek mümkün.

E OKUL KAYIT SORGULAMA

İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Adrese dayalı ilkokul kayıt sorgulama 2020

İlkokula başlama yaşı hakkında bilgi almak isteyen veliler, MEB'in paylaştığı linki tıklayarak, "2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2020) itibarıyla hesaplanır" ekranına ulaşabilir. Burada çocuğun doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde girerek ilkokula başlama yaşını öğrenilebilir. Örnek doğum tarihi girişi ve sistem yönlendirmesi şu şekilde:

"01.01.2007: Çocuğunuz 164 aylıktır. Çocuğunuzu ilkokul 1. sınıfa kaydettirmeniz gerekmektedir. Kayıt erteleme hakkınız bulunmamaktadır."

İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Adrese dayalı ilkokul kayıt sorgulama 2020

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

Veliler, MEB'in //e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu sorgulayabilecekler.

Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.

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İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Adrese dayalı ilkokul kayıt sorgulama 2020
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