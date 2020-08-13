İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Adrese dayalı ilkokul kayıt sorgulama 2020

İlkokul kayıtları için geri sayım sona eriyor. Bilim Kurulu'nun okulların açılış tarihi ile ilgili verdiği tavsiye kararı sonrası, okulların açılış tarihi de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklandı. Bu nedenle de ilkokul kayıt tarihleri ve adrese dayalı ilkokul sorglama işlemi vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, 2020 adrese dayalı ilkokul kayıt sorgulama işlemine ilişkin detaylar ve kayıt tarihleri...

E OKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2020-2021 eğitim-öğretim dönemi, okul kayıt sonuçları, e-Kayıt sistemi üzerinden görüntülenecek. Çocuklarının kayıtlı oldukları okulu öğrenmek isteyenler, sisteme giriş yaparken TC no ve doğum yılı bilgilerini kullanacaklar. e-Okul kayıt sorgulama ekranı ile ilgili detaylar ise şöyle: