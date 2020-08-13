LGS ek tercihler ne zaman başlıyor? MEB ile 2020 LGS lise boş kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

LGS tercih maratonu tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan tercih sonuçlarına göre öğrenciler istedikleri liseye yerleşti. Henüz bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise LGS ek tercih tarihlerini araştırmaya koyuldu. Okulların boş kontenjan ve taban puanlarına göre 2. Tercihler başlayacak. Böylelikle bir yere yerleşemeyen veya yer değişikliği yapmak isteyen öğrenci nakil başvurusunda bulunacak. Peki LGS ek tercihler ne zaman başlayacak? MEB 2020 LGS boş kontenjan ve taban puanları
Liselere Geçiş Sınavı tercih sonuçları açıklandı. Herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar gözlerini LGS ek tercihlerine çevirdi. MEB takvimine göre, LGS ek tercih tarihleri belli oldu. Böylelikle tercih sonucuyla hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre 2.nakil başvurularını yapmış olacak. Haberimizde, LGS ek tercihlerine ve boş kontenjan ve taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
2. nakil başvuruları 17-21 Ağustos'ta gerçekleşecek ve 24 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak.
Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.
LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr ve eokul.meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.
LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik anadolu liselerinde yüzde 97 doluluğa ulaşıldı. Liselere sınavsız yerleştirmenin birinci adımında, öğrencilerin yüzde 92'si ilk üç tercihinden birine yerleşti.
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı