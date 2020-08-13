MEBBİS eş durumu öğretmen atama başvurusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen binlerce öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için MEBBİS giriş ekranına akın ediyor. Öğretmenler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, can güvenliği mazeretine bağlı olarak yaptığı başvuru süreci 17 Ağustos tarihinde sona erecek. Henüz başvuruda bulunmamış olan adaylar konuya yönelik detayları araştırıyor. Buna göre, MEBBİS eş durumu öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Eş durumu atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB 2020 takvime göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 12-17 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak. Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinden "kullanıcı adı" ve "şifre" ile ulaşılabilecektir. Haberimizde, MEBBİS eş durumu öğretmen atama başvuruları hakkında detaylar yer alıyor.
12 Ağustos tarihinde başlayacak ve 17 Ağustos saat 17:00'a kadar devam edeceği Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 19 Ağustos'ta başlayacak. Atamalar 24 Ağustos 2020'de gerçekleştirilecek.
Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki başvurular reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.
Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.
Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.
Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular, gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve/veya onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.
MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor.
Ancak MEBBİS şifre ve kullanıcı adınız yoksa aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çevrimiçi olarak internet üzerinden sunduğu hizmetlerin araştırma, geliştirme ve hizmete sunulması işlemleri MEBBİS'te MEBBİS Modüller üzerinden gerçekleştirilir.