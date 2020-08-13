MEBBİS eş durumu öğretmen atama başvurusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen binlerce öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için MEBBİS giriş ekranına akın ediyor. Öğretmenler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, can güvenliği mazeretine bağlı olarak yaptığı başvuru süreci 17 Ağustos tarihinde sona erecek. Henüz başvuruda bulunmamış olan adaylar konuya yönelik detayları araştırıyor. Buna göre, MEBBİS eş durumu öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Eş durumu atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEBBİS EŞ DURUMU ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MEB 2020 takvime göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 12-17 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak. Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinden "kullanıcı adı" ve "şifre" ile ulaşılabilecektir. Haberimizde, MEBBİS eş durumu öğretmen atama başvuruları hakkında detaylar yer alıyor.