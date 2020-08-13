Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, "2019-2020 EğitimÖğretim Yılı Mezuniyet Töreni" pandemi nedeniyle bu yıl az sayıda öğrenci ve katılımcı ile düzenlendi. Üniversitenin Derbent Mevkiinde bulunan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar katıldı. Üniversite birincisi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Zafer Mert Ürük öğrenciler adına bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından dereceye giren başarılı öğrencilere Niğde İl Protokolü ve akademisyenler tarafından başarı belgeleri takdim edildi.