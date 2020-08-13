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Başkanı Aygün'den son dakika HES Kodu açıklaması! Sınavlarda yeni dönem başlıyor...

başkanı tarafından gelen son dakika açıklamasına göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilmekte olan sınavlara HES kodu zorunluluğu getirildi. Koronavirüs pandemisi sürecine tedbiren yapılan bu uygulamada adayların başvuruları esnasında bu HES kodu istenecek. İşte ÖSYM başkanı tarafından gelen son dakika HES kodu açıklaması!

DHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 15:59 Son Güncelleme: 13.8.2020 16:29 ABONE OL
ÖSYM Başkanı Aygün'den son dakika HES Kodu açıklaması! Sınavlarda yeni dönem başlıyor...

Son dakika haberler... Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara seyahatleri sırasında zorunlu kılınan HES kodu uygulaması şimdi de ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda adaylardan istenecek. ÖSYM Başkanı Aygün'ün yaptığı açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında sınavlara başvuru esnasında HES Kodu bilgisi talep edilecek….

ÖSYM SINAVLARINA HES KODU ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ!

Tren, otobüs, uçak ve özel araç dahil olmak üzere seyahat edecek olan tüm vatandaşlara zorunlu kılmıştı. Bu kodun kişilerin telefonlarına indirecekleri Hayat Eve Sığar uygulaması ile temin edildiği bilinirken öte yandan uygulama sayesinde vatandaşların corona virüs riski taşıyıp taşımadığına ilişkin bilgilerin takibi yapılabiliyordu...

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SINAVLARDA YENİ DÖNEM

Pandemi sürecinde HES Kodu zorunluluğu ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara da getirildi. Başvuru esnasında adaylardan bu kodun talep edileceğini bildiren ÖSYM Başkanı Aygün'ün açıklamaları şöyle;

"Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir."

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ÖSYM Başkanı Aygün'den son dakika HES Kodu açıklaması! Sınavlarda yeni dönem başlıyor...
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