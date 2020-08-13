Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor, tarih belli mi? 2020 MEB ile Öğretmenlerin seminerleri ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğretmen seminerleri merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenlerin seminer takvimi duyuruldu. MEB tarafından hazırlanan konu ve kazanımlardan oluşan eğitim programı ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacak. Konuya yönelik araştırmalar devam ederken seminer tarihleri araştırılıyor. Buna göre; Seminerler ne zaman başlıyor? 2020 MEB ile Öğretmenlerin seminerleri ne zaman başlayacak?
Okulların açılmasına az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenlerin 2020 Ağustos, Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı detayları belli oldu. Böylelikle Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak.
İşte detaylar…
Öğretmenlerin mesleki seminer çalışmaları, 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Öğrencilerin telafi eğitim programı, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar devam edecek.
Öğrencilerin eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına yönelik olarak MEB tarafından hazırlanan ve sarmal yapıdaki konu ve kazanımlardan oluşan eğitim programı ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacak. Program ve materyaller doğrultusunda eğitim süreci, zümre öğretmenlerince planlanıp uygulanacak.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.