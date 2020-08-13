Seyreltilmiş eğitim nedir ve nasıl yapılacak? Bakan Selçuk’tan “Aşamalı ve Seyreltilmiş Eğitim modeli” açıklaması geldi!

Okulların açılacağı tarihin geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanmasının ardından Aşamalı ve Seyreltilmiş eğitim modeli de vatandaşların gündemine geldi. Bu kapsamda koronavirüs salgınına tedbiren 31 Ağustos tarihinde açılacak okullar 21 Eylül tarihine kadar uzaktan eğitimle sağlanacak. Peki, Aşamalı ve Seyreltilmiş eğitim nedir? Bakan Selçuk'tan "Seyreltilmiş Eğitim modeli" açıklaması geldi!

AŞAMALI VE SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM NEDİR?

Bilim Kurulu toplantısı ile beraber masaya yatırılan 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih ve ilerleyen sürecine karar verildi. Yeni kararlar MEB Bakanı Ziya Selçuk tarafınca duyurulurken yeni bir sistem olan Aşamalı ve Seyreltilmiş eğitim uygulanacağı konusunda bilgilendirme yapıldı…