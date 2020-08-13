Son dakika: Milli Eğitim Bakanı’ndan okulların açılmasıyla ilgili yeni açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısı sonrası 2020–2021 Eğitim Öğretim Yılının başlamasına ilişkin açıklama yapmış, "31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik" demişti.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından 'okulları birlikte açacağız' etiketiyle yaptığı yeni açıklamada şunları belirtti:

* Gayretinize ve sesinize ihtiyacımız var.

* Siz de çevrenizdekileri sorumlu olmaya, maske takmaya, yüz yüze eğitimin başlaması için virüs riskini azaltmaya davet edin.

* 18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı.