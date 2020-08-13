Üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2020-2021 Üniversite kayıt tarihleri ne zaman, belli oldu mu?

Üniversite kayıtları için YKS tercihlerini gerçekleştiren adayların araştırmaları da hız kazandı. Yarın yani 14 Ağustos 2020 tarihinde bitecek olan YKS tercih maratonu sonrasında adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarına bekleyecek ve yerleştirildikleri okullara kayıtlarını gerçekleştirecek. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? YÖK ile 2020 Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar…
YKS tercih döneminin 14 Ağustos tarihinde sona erecek olmasının ardından milyonlarca aday kazandıkları okullara kayıtlarını gerçekleştirecek. Bu kapsamda birçok kişi 2020 Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili YÖK tarafından yapılan duyuruları merak ediyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2020 YKS tercih kılavuzuna göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
ÜNİVERSİTELER BU SENE UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?
Bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama ise bulunmuyor ancak yapıldığı takdirde açıklama detayları haberimizin içerisinde olacaktır.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.