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ne zaman ve nasıl yapılacak? 2020-2021 tarihleri ne zaman, belli oldu mu?

tercihleri yarın sona eriyor. Bu kapsamda ne zaman başlayacak merak ediliyor. Milyonlarca aday YKS tercih dönemi içerisinde kendi puanlarına uygun okulları tercih listesine ekledi. Böylece sonuçların açıklanması ile beraber herhangi bir okula yerleşmiş olan vatandaşların kayıt tarihleri içerisinde bu işlemleri de gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? ile 2020 tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.8.2020 14:39 ABONE OL
Üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2020-2021 Üniversite kayıt tarihleri ne zaman, belli oldu mu?

için tercihlerini gerçekleştiren adayların araştırmaları da hız kazandı. Yarın yani 14 Ağustos 2020 tarihinde bitecek olan YKS tercih maratonu sonrasında adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarına bekleyecek ve yerleştirildikleri okullara kayıtlarını gerçekleştirecek. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? ile 2020 tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar…

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, TARİHLER BELLİ OLDU MU?

YKS tercih döneminin 14 Ağustos tarihinde sona erecek olmasının ardından milyonlarca aday kazandıkları okullara kayıtlarını gerçekleştirecek. Bu kapsamda birçok kişi 2020 Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili YÖK tarafından yapılan duyuruları merak ediyor.

Üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2020-2021 Üniversite kayıt tarihleri ne zaman, belli oldu mu?

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2020 tercih kılavuzuna göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

ÜNİVERSİTELER BU SENE UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?

Bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama ise bulunmuyor ancak yapıldığı takdirde açıklama detayları haberimizin içerisinde olacaktır.

Üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2020-2021 Üniversite kayıt tarihleri ne zaman, belli oldu mu?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.
  • Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
  • Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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Üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2020-2021 Üniversite kayıt tarihleri ne zaman, belli oldu mu?
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