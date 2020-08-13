Yüz yüze eğitime 21 Eylül’de geçilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada , "Bilim kurulunun tavsiye kararı neticesinde 2020-2021 eğitim yılına başlıyoruz. Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. Yüz yüze eğitim 21 Eylül 2020 tarihinde belirlenen önlemler ile başlayacak. İsteyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitime başlayabilecek" dedi. Bakan Selçuk şunları söyledi:Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, personele, servis sürücülerine varana kadar herkesin sağlık durumları, test kodlarıyla takip altında olacak. Gerekli önlemler alınacak.Okullarımızla ilgili ihtiyaç kalemleri tek tek çıkarılmıştır. Okullarımıza mali destek vermek ve diğer teknik destekleri sağlamak için gereken planlamaları yaptık. Kısa zaman içerisinde öncelikli okullarımızdan başlamak üzere bu destekler okullara ulaştıracak.Bakanlık bürokratlarımız çeşitli illerde gruplar halinde risk analizine katılacaklar. Yani sahadayız. Bu çalışmalarla Bilim Kurulu'nu da bilgilendirmeyi ve yol haritasını ortaya koymayı planlıyoruz. Tüm süreç boyunca sahada ve okullarda olacağız.Yüz yüze eğitimin hangi yaş gruplarında öncelikli başlayacağı hususunda bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyip, paylaşacağız. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği onlara yönelik olarak yapılacak destek konusunda planlamalar yapılıyor.Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı 21 Eylül'den sonra yüz yüze eğitimin başlaması şeklindeydi. Biz aşamalı ve seyreltilmiş derken belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasından, derslerin ve konuların seyreltilmesi, tam olarak içeriğin tam olarak, yüz yüze, aynı saat içinde değil de belirli nokta ve konuların işlenmesini kast ediyoruz. Seyreltilme konusunda açık elbette uzaktan eğitim, canlı dersler ve EBA televizyonu vasıtasıyla giderilecek.