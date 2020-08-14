ÖSYM sınav takvimine göre ALES sınav tarihleri belli oldu. Akademik kariyer hedefleri doğrultusunda hayallerini gerçekleştirmek için ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde sınava girecek olan öğrenciler sınav giriş belgesini sorguluyor. Ülkemizde yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici gibi kadrolara yapılan atamalar için düzenlenen sınav için çalışmalar sürüyor. Peki ALES ne zaman? 2020 ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

ALES NE ZAMAN?

ÖSYM 2020 takvimine göre, ALES sınav tarihi belli oldu. 2020 ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. ALES sınavı 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.