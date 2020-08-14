ÖSYM sınav takvimine göre ALES sınav tarihleri belli oldu. Akademik kariyer hedefleri doğrultusunda hayallerini gerçekleştirmek için ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde sınava girecek olan öğrenciler sınav giriş belgesini sorguluyor. Ülkemizde yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici gibi kadrolara yapılan atamalar için düzenlenen sınav için çalışmalar sürüyor. Peki ALES ne zaman? 2020 ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
ÖSYM 2020 takvimine göre, ALES sınav tarihi belli oldu. 2020 ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. ALES sınavı 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte Aygün'ün yaptığı açıklama;
2020-ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. 16 Ağustos 2020 tarihinde ALES'e girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca; yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.