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ne zaman? 2020 ile yayınlandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girecek adaylar sınav tarihini araştırmaya başladı. tarafından her yıl düzenlenen sınavlara katılmak isteyenler sınav tarihini ve giriş belgesini sorgulamaya başladı. Akademik personel kadrosuna girebilmek için ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde sınava girecek adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için ter dökecek. Peki ? 2020 ÖSYM ile yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 14.8.2020 17:16 ABONE OL
ALES ne zaman? 2020 ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

sınav takvimine göre sınav tarihleri belli oldu. Akademik kariyer hedefleri doğrultusunda hayallerini gerçekleştirmek için ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde sınava girecek olan öğrenciler sınav giriş belgesini sorguluyor. Ülkemizde yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici gibi kadrolara yapılan atamalar için düzenlenen sınav için çalışmalar sürüyor. Peki ? 2020 ÖSYM ile yayınlandı mı?

ALES NE ZAMAN?

ÖSYM 2020 takvimine göre, ALES sınav tarihi belli oldu. 2020 ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. ALES sınavı 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

ALES ne zaman? 2020 ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ÖSYM'DEN ALES UYARISI!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte Aygün'ün yaptığı açıklama;

2020-ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. 16 Ağustos 2020 tarihinde ALES'e girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.

ALES ne zaman? 2020 ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca; yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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ALES ne zaman? 2020 ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
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