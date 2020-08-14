2020 AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Açıköğretim AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri takvimi!

Açıköğretim Fakültesi AÖF ikinci üniversite kayıtları için geri sayım başladı. Eğitimlerine açık üniversiteden devam etmek zorunda kalan öğrencilerin kayıt işlemlerini eksiksiz tamamlaması gerekiyor. Kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır. Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları için geri sayım sürerken konuya yönelik araştırmalar arttı. Peki AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? 2020 AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri takvimi
AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. İnternet başvuruları 31 Ağustos 2020 - 16 Ekim 2020 tarihleri aralığında yapılacak. AÖF bürosundan yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos 2020 - 15 Ekim 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. İnternet başvuru işlemleri saat 09.00'da başlayıp 15 Ekim saat 17.00'de sona eriyor.
İnternet başvuruları 31 Ağustos 2020 - 16 Ekim 2020 tarihleri aralığında yapılacak. AÖF bürosundan yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos 2020 - 15 Ekim 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Adaylar, //aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "İkinci Üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecekler.
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlı
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim