2020 AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Açıköğretim AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri takvimi!

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2020 kayıtları ne zaman başlıyor? Açıköğretim kayıt tarihleri takvimi!

İkinci üniversitesini okumak isteyenler kayıt tarihlerini araştırıyor. Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre yeni dönem tarihleri belli oldu. 2020-2021 eğitim yılı için tüm hazırlıklar sürerken Açıköğretim'de sürdürmek isteyen öğrenciler için kayıt tarihlerinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi kayıtlarına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki kayıtları ne zaman? 2020 AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri takvimi

Giriş Tarihi: 14.8.2020 09:23 Son Güncelleme: 14.8.2020 09:24 ABONE OL
AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? 2020 AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri takvimi

Açıköğretim Fakültesi kayıtları için geri sayım başladı. Eğitimlerine açık üniversiteden devam etmek zorunda kalan öğrencilerin kayıt işlemlerini eksiksiz tamamlaması gerekiyor. Kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır. 'nin Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları için geri sayım sürerken konuya yönelik araştırmalar arttı. Peki kayıtları ne zaman? 2020 AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri takvimi

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. İnternet başvuruları 31 Ağustos 2020 - 16 Ekim 2020 tarihleri aralığında yapılacak. AÖF bürosundan yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos 2020 - 15 Ekim 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. İnternet başvuru işlemleri saat 09.00'da başlayıp 15 Ekim saat 17.00'de sona eriyor.

AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? 2020 AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri takvimi

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ - 2020

İnternet başvuruları 31 Ağustos 2020 - 16 Ekim 2020 tarihleri aralığında yapılacak. bürosundan yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos 2020 - 15 Ekim 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Adaylar, //aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecekler.

AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? 2020 AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri takvimi

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Dış Ticaret

Emlak ve Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlı

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

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2020 AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Açıköğretim AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri takvimi!
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