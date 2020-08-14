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kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 tarihleri ve takvimi

Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri açıktan üniversite okuyan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri kayıt yenileme işlemleri geçtiğimiz yıl 8 Ekim tarihinde başladığı biliniyor. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri ilgi alanlarına kayıt yaptıracak olan öğrenciler konuya yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Peki ne zaman? 2020-2021 ve takvimi

Giriş Tarihi: 14.8.2020 12:30 ABONE OL
AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve takvimi

kayıt yenileme tarihleri, Açıköğetim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. İki ve dört yıllık bölümlere kayıt yaptıracak olan öğrenciler kayıt yenileme tarihlerine göre hareket edecek. İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlar otomasyon ile gerçekleşeceği biliniyor. Peki ne zaman? 2020-2021 ve takvimi

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2020 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri 2 Eylül'de başlamıştı. 2020-2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri henüz belli olmadı. Konuya yönelik detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve takvimi

2020-2021 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

kayıt yenileme tarihleri henüz belli olmadı. Tarihler belli olunca haberimizdeki yerini alacaktır.

AÖF KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "ÖSYS Yeni Kayıt" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve takvimi

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve takvimi
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