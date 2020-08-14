AÖF kayıt yenileme tarihleri, Açıköğetim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. İki ve dört yıllık bölümlere kayıt yaptıracak olan öğrenciler kayıt yenileme tarihlerine göre hareket edecek. İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlar otomasyon ile gerçekleşeceği biliniyor. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve takvimi

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2020 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri 2 Eylül'de başlamıştı. 2020-2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri henüz belli olmadı. Konuya yönelik detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.