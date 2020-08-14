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ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları tarihi belli oldu mu?

Açık Öğretim Lise programında öğrenim gören öğrenciler AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Peki, ? AÖL 2. dönem sınav sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 14.8.2020 11:02 ABONE OL
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları tarihi belli oldu mu?

Açık Öğretim Liseleri, 2019-2. dönem sınavlarını tamamladı. Durum böyle olunca, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusu merak konusu oluyor. Yüz binlerce açık lise öğrencisini ilgilendiren sınavın sonuç tarihi, günler öncesinden belli olmuştu. Peki, ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları tarihi belli oldu mu?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları tarihi belli oldu mu?

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

17 Ağustos'ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları tarihi belli oldu mu?

KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları tarihi belli oldu mu?
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