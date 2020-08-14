Açık Öğretim Liseleri, 2019-2. dönem sınavlarını tamamladı. Durum böyle olunca, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusu merak konusu oluyor. Yüz binlerce açık lise öğrencisini ilgilendiren sınavın sonuç tarihi, günler öncesinden belli olmuştu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları tarihi belli oldu mu?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.