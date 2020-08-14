Açık Öğretim Liseleri, 2019-2. dönem sınavlarını tamamladı. Durum böyle olunca, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusu merak konusu oluyor. Yüz binlerce açık lise öğrencisini ilgilendiren sınavın sonuç tarihi, günler öncesinden belli olmuştu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları tarihi belli oldu mu?
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.
AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU MU?
AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos'ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.
KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.