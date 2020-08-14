Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ile 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? kapsamında eğitim öğretim hayatlarını sürdüren on binlerce öğrenci, 25-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenen sınavlara katılım gösterdi. Adaylar şimdi ise AÖL 2. dönem sınav sonuçları için beklemeye koyuldu. Bu noktada, 'AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. 'den Açık Lise sınav sonuç tarihi hakkında bilgi paylaşıldı. Peki, Açıköğretim Lisesi 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 09:44 Son Güncelleme: 14.8.2020 09:47 ABONE OL
AÖL sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

AÖL sınav sonuçları için heyecan dorukta. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açıköğretim Liselerinde eğitim öğretim hayatlarını sürdüren on binlerce öğrenci, 25-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2. dönem sınavlarına katılım sağladı. Adaylar, sınavın ardından AÖL sınav sonuçları için beklemeye koyuldu. tarafından sınav soru ve cevaplarının da yayımlanması, adayların sınav sonuçları hakkındaki beklentisini arttırdı.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklama yapılarak AÖL sınav sonuçlarının açıklanma tarihi duyuruldu. Peki, 2020 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman açıklanacak?

İşte, tarih;

AÖL sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos'ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.

AÖL sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm..gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA