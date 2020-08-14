DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi! 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanır?

DGS sonuçları için ÖSYM tarafından bildirilen tarihe çok az bir süre kala vatandaşlar tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. 9 Ağustos'ta gerçekleşen sınavın ardından adaylar 2020 Dikey Geçiş Sınav sonuçlarının erişime açılacağı o tarih adayların gündemindeki yerini aldı. Peki, 2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? İşte tüm gelişmeler…
Üniversitelerin iki senelik önlisans bölümlerinden mezun olan ve ardından eğitimlerini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar bu sınava katılım sağlıyor ve aldıklara puanlara uygun okullara belirlenen tarihler aralığında tercihlerini gerçekleştiriyor. Öte yandan DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da şimdilerde konuya ilişkin yanıt arayan sorular arasında yer alıyor…
DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 9 Eylül 2020 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.
ÖSYM osym.gov.tr adresinde geçtiğimiz pazar günü düzenlenen DGS sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yüzde 10'unu yayımladı. İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama, kitapçık ve cevap anahtarı;
"09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2020-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.