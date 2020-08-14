DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi! 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanır?

DGS sonuçları için ÖSYM tarafından bildirilen tarihe çok az bir süre kala vatandaşlar tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. 9 Ağustos'ta gerçekleşen sınavın ardından adaylar 2020 Dikey Geçiş Sınav sonuçlarının erişime açılacağı o tarih adayların gündemindeki yerini aldı. Peki, 2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? İşte tüm gelişmeler…

2020 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversitelerin iki senelik önlisans bölümlerinden mezun olan ve ardından eğitimlerini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar bu sınava katılım sağlıyor ve aldıklara puanlara uygun okullara belirlenen tarihler aralığında tercihlerini gerçekleştiriyor. Öte yandan DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da şimdilerde konuya ilişkin yanıt arayan sorular arasında yer alıyor…