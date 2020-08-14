Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç kimdir ve aslen nereli? Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç'un biyografisi!

Üniversite rektörlerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Dicle Üniversitesi yeni Rektörü olarak Prof. Dr. Mehmet Karakoç atandı. Bu gelişme ile beraber Rektör Mehmet Karakoç'un biyografisi hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Peki, Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, hayatı hakkında bilgiler...

MEHMET KARAKOÇ KİMDİR?

Dicle Üniversitesi yeni Rektörü Mehmet Karakoç Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı hocalarından olan Karakoç, daha önce Karabük Üniversitesi'nde görev yapmıştır.

Daha önce Karabük Üniversitesi 'nde görev yapan Karakoç hakkında üniversite resmi internet adresinde şu bilgilere yer verildi:

KURUM BİLGİLERİ

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Tıp Fakültesi

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Dahili Tıp Bilimleri

Ana Bilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

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