MEB ile 2020 Liselere Geçiş Sınavı LGS lise boş kontenjan ve taban puanları 2020! LGS ek tercihler ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

LGS tercih maratonu tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan tercih sonuçlarına göre öğrenciler istedikleri liseye yerleşti. Henüz bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise LGS ek tercih tarihlerini araştırmaya koyuldu. Okulların boş kontenjan ve taban puanlarına göre 2. Tercihler başlayacak. Böylelikle bir yere yerleşemeyen veya yer değişikliği yapmak isteyen öğrenci nakil başvurusunda bulunacak. Peki LGS ek tercihler ne zaman başlayacak? MEB 2020 LGS boş kontenjan ve taban puanları

LGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Liselere Geçiş Sınavı tercih sonuçları açıklandı. Herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar gözlerini LGS ek tercihlerine çevirdi. MEB takvimine göre, LGS ek tercih tarihleri belli oldu. Böylelikle tercih sonucuyla hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre 2.nakil başvurularını yapmış olacak. Haberimizde, LGS ek tercihlerine ve boş kontenjan ve taban puanlarına ulaşabilirsiniz.