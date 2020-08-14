2020-2021 Üniversite kayıt tarihleri ne zaman, belli oldu mu? Üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Üniversite kayıtları için YKS tercihlerini gerçekleştiren adayların araştırmaları da hız kazandı. Yarın yani 14 Ağustos 2020 tarihinde bitecek olan YKS tercih maratonu sonrasında adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarına bekleyecek ve yerleştirildikleri okullara kayıtlarını gerçekleştirecek. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? YÖK ile 2020 Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar…

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, TARİHLER BELLİ OLDU MU?

YKS tercih döneminin 14 Ağustos tarihinde sona erecek olmasının ardından milyonlarca aday kazandıkları okullara kayıtlarını gerçekleştirecek. Bu kapsamda birçok kişi 2020 Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili YÖK tarafından yapılan duyuruları merak ediyor.