Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri YKS tercih işlemleri bu gece yarısı sona erecek

tercih işlemleri bu gece yarısı sona erecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-) giren adaylar, tercihlerini bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

AA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 16:58 ABONE OL
YKS tercih işlemleri bu gece yarısı sona erecek

YKS'ye giren adaylar tercih işlemlerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tamamlayacak. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre, en geç saat 23.59'a kadar yapılması gerekiyor.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül'de yapılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
YKS tercih işlemleri bu gece yarısı sona erecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA