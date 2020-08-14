Bu sene YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 YKS tercih (üniversite yerleştirme) sonuçları için tarih verildi mi, ne zaman?

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Bu sene tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS tercih (üniversite yerleştirme) sonuçları için tarih verildi mi, ne zaman?

Milyonlarca aday bugün sona erecek olan üniversite tercih maratonu sonrası tercih sonuçları için geri sayıma başladı. Baraj puanlarını geçen adaylar kendi puanlarına uygun olarak iki yıllık ve dört yıllık üniversitelere tercihlerini gerçekleştirdi. tarafından yayımlanan kılavuza göre ise sonuçları erişime açılacağı tarih duyurulmamıştı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.8.2020 10:52 Son Güncelleme: 14.8.2020 10:52 ABONE OL
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu, ne zaman?

Bu yıl gerçekleşen TYT ve AYT sınavına katılım sağlayan ve şimdilerde ise tercihlerini gerçekleştiren adayların gözü bugün itibarıyla tarafından gelecek olan açıklamaya çevrilecek. Tercihlerini tamamlayan adayların heyecanlı bekleyişi sürerken yayımlanan kılavuzda beklenen sonuçların erişime açılacağı tarih ise duyurulmamıştı. Peki, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

NEFESLER TUTULDU! YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi sitesi YKS tercih sonuçları için adayların uğrak noktası haline geldi. Tüm gelişmelerin yakından takip edildiği bu süreçte bugün sona erecek tercih döneminin ardından sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor…

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu, ne zaman?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.
  • Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
  • Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu, ne zaman?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu, ne zaman?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

'nin belirlediği takvime göre üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.

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Bu sene YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 YKS tercih (üniversite yerleştirme) sonuçları için tarih verildi mi, ne zaman?
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