Bu sene YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 YKS tercih (üniversite yerleştirme) sonuçları için tarih verildi mi, ne zaman?

Bu yıl gerçekleşen TYT ve AYT sınavına katılım sağlayan ve şimdilerde ise tercihlerini gerçekleştiren adayların gözü bugün itibarıyla ÖSYM tarafından gelecek olan açıklamaya çevrilecek. Tercihlerini tamamlayan adayların heyecanlı bekleyişi sürerken yayımlanan kılavuzda beklenen sonuçların erişime açılacağı tarih ise duyurulmamıştı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

NEFESLER TUTULDU! YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi sitesi YKS tercih sonuçları için adayların uğrak noktası haline geldi. Tüm gelişmelerin yakından takip edildiği bu süreçte bugün sona erecek tercih döneminin ardından sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor…