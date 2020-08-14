YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman?

YKS tercihleri ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. 6 Ağustos'ta başlayan üniversite tercihleri için son gün yaklaşıyor. Bu noktada, YKS tercih tarihleri son gün de merak ediliyor. Zira, ÖSYM'nin duyurduğu YKS tercih tarihleri aralığında işlemlerini yetiştiremeyen adayların bir senelik emekleri boşa gitmiş olacak. Hâl böyle olunca da, 'YKS üniversite tercihleri ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı araştırılıyor.

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YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Henüz işlemlerini tamamlamamış olan adaylar ise, '2020 YKS tercihleri ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversite tercihleri için son gün ne zaman, hangi tarihte bitecek?

İşte, detaylar;