YKS’de tercih için son gün

Üniversite adaylarının geleceğini belirleyen önemli dönüm noktalarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinde sona gelindi. Üniversite tercihleri bugün saat 23.59'da sona erecek. Uzmanlar "Pek çok öğrenci mezuna kalmayı düşünüyor, fakat bu karar çok iyi düşünülmeli" diyor. Peki nedir mezuna kalmak? Üsküdar Üniversitesi Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, SABAH'a tercih sürecini değerlendirdi ve kararsız öğrencilere tavsiyelerde bulundu.Buna göre; bir üniversite adayı, sınavı kazanıyor. Bir üniversiteye yerleşebilecek bir puanı alıyor ancak istediği bölümü kazanamayacağını düşündüğü için tercih yapmaktan vazgeçiyor. Buna "mezuna kalmak" deniyor. Tözeniş, "Mezuna kalmayı öğrencinin çok iyi düşünmesi gerekiyor çünkü bir okulun olması, bir şeyler yapıyor olabilmek öğrenciyi disipline eden bir durum. Öğrenci, okulda olduğu zaman okula gitme saatini, çalışma saatini ona göre ayarlıyor ama mezuna kaldığı andan itibaren okul olmadığı için zaman yönetimini çok iyi yapabilmesi lazım. Zamanı verimli olarak kullanması ve yaptığı planlamadan asla vazgeçmemesi lazım. Bütün alternatifleri gözden geçirdiyse, yapılabilecek şeyler varsa o alternatifleri değerlendirmesini öneririm çünkü seneye ne olacağını bilmiyoruz" diyor. İşte uyarıları:Önümüzdeki süreci göremiyoruz, belirsizlik var. Mezuna kalmayı da tercih yaparken gösterdiğimiz hassasiyet kadar iyi düşünmeleri gerekiyor.Eğer hâlâ kararsız olan adaylar varsa, akıllarında hâlâ belirli bir bölüm yoksa kariyer testini çözmelerinde fayda var. Kariyer testini çözdükten sonra oradan kendilerine uygun bir alan bulabilirler ve tercih listelerinde bu alanlara da yer verebilirler.Son anlara bırakılan tercihlerde sistem kaynaklı problemler yaşanabiliyor. Bu da öğrenciyi ister istemez kaygılandırıyor.Tercih formunu göndermeden önce kendilerine şu soruları sormalılar: Tercih listemde yer verdiğim tüm bölümlerde okursam mutlu olur muyum?