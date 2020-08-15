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sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2020 (sınav giriş belgesi) sorgulama ekranı

Akademik kariyer yapmak isteyenleri yakından ilgilendiren Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. Sınava saatler kala adaylar başlayacak, ne kadar sürecek gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Peki; ALES saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek? 2020 (sınav giriş belgesi) sorgulama ekranı..

Giriş Tarihi: 16.8.2020 00:03 ABONE OL
ALES sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2020 ALES sınav yerleri sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

16 Ağustos 2020 tarihinde ALES sınavı yapılacak. Sınavdan yeterli puanı alıp akademik kariyerine başlamak isteyen üniversite mezunları ALES sınavı saat kaçta yapılacak, ne kadar sürecek, ALES sınav yerleri gibi çeşitli sorgulamalar yapmaya başladılar.

ALES SINAV YERLERİ SORGULAMA

Adaylar, sınav giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişim sağlayabilecekler.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.ALES sınavı 10.15'te başlayacak. Aadaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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ALES sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2020 ALES sınav yerleri (sınav giriş belgesi) sorgulama ekranı
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