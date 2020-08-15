ALES sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2020 ALES sınav yerleri (sınav giriş belgesi) sorgulama ekranı

16 Ağustos 2020 tarihinde ALES sınavı yapılacak. Sınavdan yeterli puanı alıp akademik kariyerine başlamak isteyen üniversite mezunları ALES sınavı saat kaçta yapılacak, ne kadar sürecek, ALES sınav yerleri gibi çeşitli sorgulamalar yapmaya başladılar.

ALES SINAV YERLERİ SORGULAMA

Adaylar, sınav giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişim sağlayabilecekler.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.ALES sınavı 10.15'te başlayacak. Aadaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.