AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihleri ve takvimi 2020-2021

AÖF kayıt yenileme tarihleri, Açıköğetim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. İki ve dört yıllık bölümlere kayıt yaptıracak olan öğrenciler kayıt yenileme tarihlerine göre hareket edecek. İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlar otomasyon ile gerçekleşeceği biliniyor. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve takvimi
2020 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri 2 Eylül'de başlamıştı. 2020-2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri henüz belli olmadı. Konuya yönelik detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.
AÖF kayıt yenileme tarihleri henüz belli olmadı. Tarihler belli olunca haberimizdeki yerini alacaktır.
Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "ÖSYS Yeni Kayıt" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti