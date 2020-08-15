LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. Nakil sonuçları nereden öğrenilir, nasıl bakılır?

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nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? nereden öğrenilir, nasıl bakılır?

Liselere Geçiş Sınavı tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte nakil sonuçları öğrencilerin gündeminde yer aldı. e okul ekranı üzerinden lise 1.nakil yani 2. Tercihlerin tamamlanmasının ardından boş kontenjanlara yerleştirildi. Herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği liseden memnun olmayan öğrenciler, boş kontenjanlara göre okul seçimlerini gerçekleştirdi ve okul müdürlüklerinde onaylattırdı. Şimdi ise 2. Tercih olan merak edilmeye başlandı. Peki ne zaman açıklanacak? LGS 1. Nakil sonuçları nereden öğrenilir, nasıl bakılır?

Giriş Tarihi: 15.8.2020 11:13 ABONE OL
LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. Nakil tercih sonuçları nereden öğrenilir, nasıl bakılır?

maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde lise nakillerini tamamlayan öğrenciler LGS nakil sonuçlarını sorgulamaya başladı. Herhangi bir liseye veya istediği liseye yerleşemeyenler boş kontenjanlara göre okul seçimlerini gerçekleştirdi ve okul müdürlüklerinde onaylattırdı. e okul kayıt ekranı üzerinden alınan tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki ne zaman açıklanacak? LGS 1. Nakil tercih sonuçları nereden öğrenilir, nasıl bakılır?

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS nakil sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Yerleştirme Esas 1. Nakil olarak geçen LGS 2. tercih süreci, 17 Ağustos tarihinde değerlendirmenin tamamlanmasının ardından sonuçları ile erişime açılacak.

8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. Nakil tercih sonuçları nereden öğrenilir, nasıl bakılır?

LGS NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

nakil sonuçları henüz açıklanmadı. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

LGS LİSE NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

14 Ağustos'ta sona eren nakil başvurularının sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Nakil sonuçları www..gob.tr adresinde olacak. 17 Ağustos'ta sonuçların belli olması ile birlikte 2. nakil süreci başlayacak.

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. Nakil tercih sonuçları nereden öğrenilir, nasıl bakılır?

2020 LGS TERCİH VE KAYIT TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

LGS NAKİL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. nakil ve 2. nakil başvurusu için öğrencilerden aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

*Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. (Bu adaylar, hem yerel hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.)

*Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştikleri okulda devam eder.

*Yerel yerleştirmeyle yerleşen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde daha önce yerleştirildikleri okuldan kayıtları devam eder.

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LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. Nakil sonuçları nereden öğrenilir, nasıl bakılır?
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