LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. Nakil sonuçları nereden öğrenilir, nasıl bakılır?

LGS maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde lise nakillerini tamamlayan öğrenciler LGS nakil sonuçlarını sorgulamaya başladı. Herhangi bir liseye veya istediği liseye yerleşemeyenler boş kontenjanlara göre okul seçimlerini gerçekleştirdi ve okul müdürlüklerinde onaylattırdı. MEB e okul kayıt ekranı üzerinden alınan tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. Nakil tercih sonuçları nereden öğrenilir, nasıl bakılır?

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS nakil sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Yerleştirme Esas 1. Nakil olarak geçen LGS 2. tercih süreci, 17 Ağustos tarihinde değerlendirmenin tamamlanmasının ardından sonuçları ile erişime açılacak.

8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.