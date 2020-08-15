Lise kayıt tarihleri ve evrakları 2020! MEB lise kayıtları ne zaman yapılacak? Liseye kayıt için gerekli olan belgeler neler?

LGS tercih sonuçları 2020, 10 Ağustos tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınava katılım gösteren öğrenciler, 29 Temmuz tarihine kadar lise tercihlerini MEB'e ulaştırmıştı. O günden bu yana merak edilen LGS lise yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos tarihi itibarı ile adayların erişimine açıldı. Bu noktada, liseye kayıt için gerekli evraklar ve lise kayıt tarihleri merak edilmeye başlandı.

LİSEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELER?

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişmek ile birlikte genel olarak şu belgeler talep ediliyor;

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

İlköğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

2020 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstedikleri liseye gitmeye hak kazanan öğrenciler, '2020 Lise kayıtları ne zaman yapılacak?' sorusuna yanıt arıyor. Zira, öğrenciler, lise kayıt tarihleri ile hak kazandıkları okula kayıtları hangi tarihte yapacağını merak ediyor. Peki, liseye kayıtlar ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?

Detaylar şu şekilde;