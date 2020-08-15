Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri MEB'ten son dakika açıklaması bekleniyor! AKS sonuçları açıklandı mı? 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB'ten açıklaması bekleniyor! sonuçları açıklandı mı? 2020 ne zaman açıklanacak?

haberler... 26 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olan sonuçları için adaylar gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. MEB'te görev yapan sözleşmeli ya da kadrolu öğretmenler için düzenlenen ne zaman açıklanacak araştırması yapanların sayısı giderek artıyor. Sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün geçmesine rağmen açıklanmadığı için binlerce vatandaş hakkında yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Peki; AKS sonuçları açıklandı mı? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 15.8.2020 19:16 Son Güncelleme: 15.8.2020 19:18 ABONE OL
MEB'ten son dakika açıklaması bekleniyor! AKS sonuçları açıklandı mı? 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

haberleri... sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Fakat henüz sonuçlar açıklanmış değil. Hal böyle olunca ne zaman açıklanacak, açıklandı mı şeklindeki araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki; ne zaman açıklanacak? İşte AKS sonuçları son dakika gelişmeleri...

AKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB İLE AKS SONUÇLARI 2020

AKS kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre, sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. AKS 26 Temmuz'da yapıldı.

SONUÇ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ!

MEB'ten son dakika açıklaması bekleniyor! AKS sonuçları açıklandı mı? 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre, sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. AKS 26 Temmuz'da yapıldı.

Takvime göre sınavın ardından 15 gün içinde açıklanması gereken AKS sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.

MEB'ten son dakika açıklaması bekleniyor! AKS sonuçları açıklandı mı? 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.

c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
MEB'ten son dakika açıklaması bekleniyor! AKS sonuçları açıklandı mı? 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA