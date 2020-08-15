MEB'ten son dakika açıklaması bekleniyor! AKS sonuçları açıklandı mı? 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberleri...AKS sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Fakat henüz sonuçlar açıklanmış değil. Hal böyle olunca AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı şeklindeki araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki; Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AKS sonuçları son dakika gelişmeleri...
AKS kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre, sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. AKS 26 Temmuz'da yapıldı.
AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AKS kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre, sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. AKS 26 Temmuz'da yapıldı.
Takvime göre sınavın ardından 15 gün içinde açıklanması gereken AKS sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.
c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.