MEB'ten son dakika açıklaması bekleniyor! AKS sonuçları açıklandı mı? 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberleri...AKS sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Fakat henüz sonuçlar açıklanmış değil. Hal böyle olunca AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı şeklindeki araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki; Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AKS sonuçları son dakika gelişmeleri...

AKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB İLE AKS SONUÇLARI 2020

AKS kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre, sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. AKS 26 Temmuz'da yapıldı.

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