ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 YKS üniversite tercih sonuçları (yerleştirme) açıklandı mı?

Üniversite tercih süreci ve işlemlerinin sona ermesi ile birlikte YKS tercih sonuçları araması yoğun olarak yapılmaya başlandı. ÖSYM tarafından YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki; YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları açıklandı mı?
YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilirken öğrencilerin gözleri ÖSYM'ye çevrildi.
İşte YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detaylar...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
ÖSYM'nin belirlediği takvime göre YKS üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.