ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 YKS üniversite tercih sonuçları (yerleştirme) açıklandı mı?

Üniversite tercih süreci ve işlemlerinin sona ermesi ile birlikte YKS tercih sonuçları araması yoğun olarak yapılmaya başlandı. ÖSYM tarafından YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki; YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM İLE ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilirken öğrencilerin gözleri ÖSYM'ye çevrildi.

İşte YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detaylar...