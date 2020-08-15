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ÖSYM ile tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 YKS (yerleştirme) açıklandı mı?

tercihleri 6 Ağustos'ta başlayıp 14 Ağustos tarihinde sona erdi. Tercih işlemlerinin son bulması ile birlikte (yerleştirme sonuçları) araştırılmaya başlandı. Hayalindeki üniversiteye gitmek isteyenler aldıkları puana göre; tercihlerini yaptılar. ile birlikte öğrencilerin istedikleri üniversitelere ve bölümlere gidip gidemeyecekleri de belli olacak. Peki; ? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 15.8.2020 21:44 ABONE OL
ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 YKS üniversite tercih sonuçları yerleştirme açıklandı mı?

Üniversite tercih süreci ve işlemlerinin sona ermesi ile birlikte tercih sonuçları araması yoğun olarak yapılmaya başlandı. ÖSYM tarafından YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki; ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM İLE ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilirken öğrencilerin gözleri ÖSYM'ye çevrildi.

İşte YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detaylar...

ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 YKS üniversite tercih sonuçları yerleştirme açıklandı mı?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.

ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 YKS üniversite tercih sonuçları yerleştirme açıklandı mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  1. YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.
  2. Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
  3. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 YKS üniversite tercih sonuçları (yerleştirme) açıklandı mı?
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