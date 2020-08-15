Bakan Ziya Selçuk'tan okulların açılması hakkında son dakika açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? Özel okullar açılacak mı?

Bilim Kurulu tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle bu yıl eğitim öğretime başlanacağını ifade eden MEB Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklamalarında bulundu. Açıklamaların ardından en çok araştırılan konulardan bir tanesi de okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı oldu. MEB Bakanı Ziya Selçuk, yapılan açıklamalar doğrultusunda okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtını da vermiş oldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? BU YIL OKULLAR AÇILACAK MI?

Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, okulların açılması hakkında şöyle konuştu: